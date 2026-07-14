Поиск

Осужден отец девочки, которая за рулем автомобиля сбила пешехода в Старом Осколе

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Мировой суд в Старом Осколе вынес приговор мужчине, передавшему семилетней дочери управление автомобилем, сообщила пресс-служба Белгородской областной прокуратуры. Автомобиль с девочкой за рулем сбил пешехода.

По информации надзорного ведомства, в суде установлено, нетрезвый мужчина находился в салоне "Лады", когда разрешил ребенку сесть за руль.

В результате девочка сбила 45-летнего мужчину, которому был причинен тяжкий вред здоровью. Также она задела два припаркованных автомобиля.

Суд назначил безответственному отцу наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 2 месяца с удержанием 5% из заработной платы ежемесячно в доход государства.

Действия осужденного квалифицированы по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетней в совершение противоправных действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего), ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Старый Оскол Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Совбезе РФ заявили о росте криминальной активности подростков в I полугодии

СКР сообщил о возбуждении почти 1 тыс. уголовных дел о невыплате зарплаты

 СКР сообщил о возбуждении почти 1 тыс. уголовных дел о невыплате зарплаты

Военные РФ нанесли удар по объектам логистического центра в украинском порту "Южный"

Основные объекты при атаке БПЛА на "Газпром нефтехим Салават" в Башкирии не пострадали

ПВО отразила атаку еще пяти БПЛА на Москву

Пожар на атакованном БПЛА промпредприятии в Башкирии потушен

В Кремле назвали ошибочной позицию Алиева по украинскому конфликту

Песков назвал абсурдными действиями введение санкций ЕС против мессенджера Мах

 Песков назвал абсурдными действиями введение санкций ЕС против мессенджера Мах

Роскомнадзор заявил, что не блокирует Google, Apple и GitHub в РФ

 Роскомнадзор заявил, что не блокирует Google, Apple и GitHub в РФ

Минпросвещения разъяснило правила зачисления в 10-й класс и гарантии для девятиклассников

 Минпросвещения разъяснило правила зачисления в 10-й класс и гарантии для девятиклассников
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3115 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов