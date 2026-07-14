Осужден отец девочки, которая за рулем автомобиля сбила пешехода в Старом Осколе

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Мировой суд в Старом Осколе вынес приговор мужчине, передавшему семилетней дочери управление автомобилем, сообщила пресс-служба Белгородской областной прокуратуры. Автомобиль с девочкой за рулем сбил пешехода.

По информации надзорного ведомства, в суде установлено, нетрезвый мужчина находился в салоне "Лады", когда разрешил ребенку сесть за руль.

В результате девочка сбила 45-летнего мужчину, которому был причинен тяжкий вред здоровью. Также она задела два припаркованных автомобиля.

Суд назначил безответственному отцу наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 2 месяца с удержанием 5% из заработной платы ежемесячно в доход государства.

Действия осужденного квалифицированы по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетней в совершение противоправных действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего), ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).