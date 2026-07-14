Роскомнадзор заявил, что не блокирует Google, Apple и GitHub в РФ

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Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) не ограничивает доступ на территории РФ к сервисам крупнейшей онлайн-платформы для совместной IT-разработки GitHub, а также Google и Apple, заявили журналистам в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба РКН сообщила об этом в ответ на соответствующий запрос.

Согласно данным профильных сайтов, российские пользователи во вторник жаловались на проблемы с доступом к GitHub, а также к поисковому сервису Google и сайту Apple.