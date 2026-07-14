Мантуров отметил готовность РФ обсуждать сотрудничество с США по национальным орбитальным станциям

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров во вторник заявил о готовности России обсуждать перспективы сотрудничества с США по линии национальных орбитальных станций.

"Готовы к обсуждению перспектив сотрудничества по линии национальных орбитальных станций. Здесь особое значение придаем возможности оказания взаимной помощи при возникновении внештатных ситуаций", - сказал Мантуров на встрече с главой NASA Джаредом Айзекманом.