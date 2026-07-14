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Готовивших теракт на ж/д путях в Запорожской области осудили в Ростове-на-Дону

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд признал жителей Запорожской области Евгения Чухно и Павла Гортенко виновными в участии в террористическом сообществе и приготовлении к акту международного терроризма на территории региона, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Чухно получил 20 лет колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме со штрафом в размере 750 тысяч рублей; Гортенко - 15 лет исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме со штрафом 600 тысяч рублей.

В зависимости от степени участия и вины суд признал их виновными по ч.2 ст.205.4 (участие в террористическом сообществе), ч.3 ст.30, ч.1,2 ст.361 (покушение на акт международного терроризма), ч.4 ст.222.1 (незаконный оборот взрывчатки и взрывных устройств организованной группой), ч.1 ст.222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов), ч.1 ст.222.1 (незаконный оборот взрывчатки и взрывных устройств) УК РФ.

Как установил суд, в 2022 году Чухно вошёл в созданное на Украине в интересах СБУ террористическое сообщество и по заданию его руководителей с помощью уговоров и угроз привлёк к участию Гортенко. Фигуранты заминировали железнодорожные пути в Запорожской области, чтобы подорвать состав с грузами Вооружённых сил РФ, однако взрыва не произошло, поскольку пути не эксплуатировались. Кроме того, Чухно незаконно хранил изъятые из тайника оружие, боеприпасы и взрывное устройство, которые были обнаружены правоохранителями.

СБУ Ростов-на-Дону Запорожская область
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