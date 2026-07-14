Военные РФ нанесли новые удары по порту "Южный", поражены три сухогруза в районе Одессы

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли новые удары по объектам в порту "Южный" (Одесская область) и трем судам, связанным вооруженными силами Украины, сообщило Минобороны РФ во вторник вечером.

"Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены еще три сухогруза на рейде порта Одесса", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"В порту "Южный" высокоточным оружием воздушного базирования поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов и пять резервуаров с ГСМ, предназначенных для обеспечения ВСУ", - сказано в сообщении министерства.