РФ и Индия подпишут меморандум о сотрудничестве в сфере грузоперевозок по Севморпути

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло предложение "Росатома" о подписании меморандума между Россией и Индией в области развития сотрудничества по морским грузоперевозкам по Северному морскому пути.

Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина размещено во вторник на портале официального опубликования нормативных правовых актов.

"Принять предложение государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", согласованное с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанное с индийской стороной, о подписании меморандума между правительством Российской Федерации и правительством Республики Индии в области развития сотрудничества по морским перевозкам грузов в акватории Северного морского пути", - говорится в документе.

"Росатому" поручено подписать меморандум от имени правительства РФ.