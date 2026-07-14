Аэропорт Краснодара третий раз за сутки приостановил обслуживание рейсов

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация в своем канале в Мах.

"Аэропорт Краснодара ("Пашковский"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщалось, ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропорту Краснодара во вторник дважды, и были сняты спустя некоторое время.