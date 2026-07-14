Калининградец осужден на 20 лет за контрабанду 134 кг наркотиков

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Калининградский областной суд признал жителя столицы региона виновным по делу о контрабанде свыше 134 кг наркотиков, сообщает областная прокуратура во вторник.

53-летний калининградец обвинялся по п. "а", "б" ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере).

Мужчина приговорен к 20 годам колонии строгого режима, также суд ограничил ему свободу на полтора года и оштрафовал на 1 млн рублей. Конфискован автомобиль, который использовался при перевозке наркотиков.

Суд установил, что с сентября 2022 года по февраль 2023 подсудимый организовал для распространения контрабанду на территорию РФ эфедрона, кокаина, амфетамина и других наркотиков массой более 134,6 кг, сокрытых в локомотивах железнодорожных составов.

Наркотики завозились из Польши через железнодорожный пункт пропуска "Мамоново", где сотрудники Калининградской областной таможни пресекли канал поставки запрещенных веществ.