Город Горловка в ДНР полностью обесточен

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Полностью обесточен город Горловка в Донецкой Народной Республике из-за аварийной ситуации, сообщил мэр города Иван Приходько.

"В связи с аварийной ситуацией Горловка обесточена. В настоящее время предпринимаются меры по устранению аварии", - говорится в сообщении Приходько, распространенном во вторник его пресс-службой.

Причины аварии не уточняются, однако ранее в регионе была объявлена беспилотная опасность.

Горловка один из крупнейших городов Донбасса. Находится северней Донецка. Численность населения на 2022-й год составляла почти четверть миллиона человек.