Продажа топлива в Севастополе в среду будет вестись по QR-кодам

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Топливо в Севастополе будут продавать по QR-кодам в среду, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Завтра продажа топлива на АЗС будет по QR-кодам (...) Заправиться по QR-коду можно будет завтра с 9:00 до 21:00", - написал Развожаев в своем канале в Max.

Приобрести можно 20 литров топлива на одну машину, разрешена и заправка в канистры - власти решили отменить это ограничение, чтобы можно было заправить генераторы. При этом на четырех АЗС лимит увеличен до 40 литров. Кроме того, на всех АЗС в свободной продаже с увеличенным до 40 литров лимитом будет дизельное топливо NP.

11 июля власти города внедрили новую автоматизированную систему распределения кодов: заявку на их получение можно подать в любое время, а вечером система сама определяет, кому они достанутся.

Во вторник топливо в городе продавали и за наличный расчет на шести АЗС, и отпускали по накануне выданным QR-кодам.