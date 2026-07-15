Более 8 тыс. человек остались без света из-за непогоды в Приморье

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Электроснабжение нарушено в Красноармейском и Хорольском муниципальных округах Приморского края из-за непогоды, сообщает в среду ГУ МЧС России по региону.

Так, в Хорольском округе в результате срабатывания автоматической защиты на подстанциях без света остались более 1,3 тыс. частных домов и 32 многоквартирных, в которых проживают почти 5,2 тыс. человек, в том числе 955 детей.

В Красноармейском округе обесточены 1,3 тыс. домов, большинство из которых частные, в них проживают почти 3,1 тыс. человек.

Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы.

Минтранс региона тем временем сообщает, что непогода осложнила дорожную обстановку в западных районах Приморья. Из-за сильных дождей там зафиксированы переливы на дорогах. На одном участке в Пограничном округе движение временно перекрыто, еще на нескольких дорогах переливы незначительные, проезд сохраняется. Дорожные службы приступят к восстановительным работам после снижения уровня воды.

Как сообщалось, накануне в крае было объявлено штормовое предупреждение из-за ливней. В регионе ввели режим повышенной готовности.