Поиск

Более 8 тыс. человек остались без света из-за непогоды в Приморье

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Электроснабжение нарушено в Красноармейском и Хорольском муниципальных округах Приморского края из-за непогоды, сообщает в среду ГУ МЧС России по региону.

Так, в Хорольском округе в результате срабатывания автоматической защиты на подстанциях без света остались более 1,3 тыс. частных домов и 32 многоквартирных, в которых проживают почти 5,2 тыс. человек, в том числе 955 детей.

В Красноармейском округе обесточены 1,3 тыс. домов, большинство из которых частные, в них проживают почти 3,1 тыс. человек.

Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы.

Минтранс региона тем временем сообщает, что непогода осложнила дорожную обстановку в западных районах Приморья. Из-за сильных дождей там зафиксированы переливы на дорогах. На одном участке в Пограничном округе движение временно перекрыто, еще на нескольких дорогах переливы незначительные, проезд сохраняется. Дорожные службы приступят к восстановительным работам после снижения уровня воды.

Как сообщалось, накануне в крае было объявлено штормовое предупреждение из-за ливней. В регионе ввели режим повышенной готовности.

Приморье МЧС России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Росавиация ввела ограничения в семи российских аэропортах

 Росавиация ввела ограничения в семи российских аэропортах

"Роскосмос" и НАСА договорились о продлении работы МКС до 2030 года

Более 50 БПЛА из 340 летевших в направлении Московского региона были уничтожены на подлете к столице

Что произошло за день: вторник, 14 июля

В Совбезе РФ заявили о росте криминальной активности подростков в I полугодии

СКР сообщил о возбуждении почти 1 тыс. уголовных дел о невыплате зарплаты

 СКР сообщил о возбуждении почти 1 тыс. уголовных дел о невыплате зарплаты

Военные РФ нанесли удар по объектам логистического центра в украинском порту "Южный"

Основные объекты при атаке БПЛА на "Газпром нефтехим Салават" в Башкирии не пострадали

ПВО отразила атаку еще пяти БПЛА на Москву

Пожар на атакованном БПЛА промпредприятии в Башкирии потушен
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3132 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10521 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов