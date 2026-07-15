Трое мирных жителей ранены в Белгородской области при атаках беспилотников

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Три мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников, сообщил утром в среду региональный оперштаб.

"Сегодня ночью в городе Грайворон при детонации FPV-дрона мужчина и женщина получили множественные слепые осколочные ранения различных частей тела. Утром в селе Никольское Белгородского округа дрон атаковал частный дом. Мужчину с непроникающими осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой транспортирует в городскую больницу №2 г. Белгорода", - говорится в Мах-канале штаба.