Два жилых дома в Ростове получили повреждения в результате атаки БПЛА

Пострадавших нет

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Жилые объекты повреждены в Ростове-на-Дону в ночь на среду в результате атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Ростове-на-Дону. К сожалению, не обошлось без последствий на земле", - написал он в своем Мах-канале.

По словам Слюсаря, в Железнодорожном районе города в результате падения обломков БПЛА повреждена кровля частного дома. Пострадавших нет.

Кроме этого, в Советском районе взрывной волной повреждено остекление в одной из квартир жилого дома. Пострадавших нет.