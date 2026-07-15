Поиск

Казахстан и Россия обновят программы по сохранению экосистем рек Урал и Иртыш

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Казахстан и Россия договорились актуализировать программы по сохранению экосистем трансграничных рек Жайык (Урал) и Ертіс (Иртыш) на следующий пятилетний период, сообщила пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана.

Эта договоренность была достигнута на 5-м заседании смешанной казахстанско-российской комиссии по вопросам окружающей среды, прошедшем 14 июля в Оренбурге. Там стороны обсудили вопросы сохранения экосистем бассейнов трансграничных рек Урал и Иртыш, развитие системы особо охраняемых природных территорий, сохранение биоразнообразия и защиты лесов и степей от пожаров.

Участники заседания заслушали и приняли информацию об исполнении Программы казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Жайык (Урал) на 2021-2024 годы.

"Договорились актуализировать программы по рекам Жайык (Урал) и Ертіс (Иртыш) на следующий пятилетний период", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в рамках комиссии состоялся семинар, посвященный обсуждению результатов научных исследований, проведенных казахстанской и российской сторонами по рекам Урал и Иртыш.

Иртыш Казахстан Урал Оренбург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Новак заявил о необходимости приоритетно снабжать топливом транспорт торговых сетей

 Новак заявил о необходимости приоритетно снабжать топливом транспорт торговых сетей

Челябинец задержан по подозрению в стрельбе из "травматики" на АЗС

Песков назвал "страшилками" заявления Литвы о планах РФ атаковать инфраструктуру стран Прибалтики

 Песков назвал "страшилками" заявления Литвы о планах РФ атаковать инфраструктуру стран Прибалтики

МВД сообщило о сокращении числа квартирных краж в РФ более чем в 30 раз за 20 лет

Мосгорсуд не смягчил меру пресечения бизнесмену Траберу по делу об убийстве

 Мосгорсуд не смягчил меру пресечения бизнесмену Траберу по делу об убийстве

В заверенные ЦИК федеральные списки кандидатов на выборах депутатов ГД включено 2066 человек

 В заверенные ЦИК федеральные списки кандидатов на выборах депутатов ГД включено 2066 человек

Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Камчатки
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3143 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10533 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов