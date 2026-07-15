Казахстан и Россия обновят программы по сохранению экосистем рек Урал и Иртыш

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Казахстан и Россия договорились актуализировать программы по сохранению экосистем трансграничных рек Жайык (Урал) и Ертіс (Иртыш) на следующий пятилетний период, сообщила пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана.

Эта договоренность была достигнута на 5-м заседании смешанной казахстанско-российской комиссии по вопросам окружающей среды, прошедшем 14 июля в Оренбурге. Там стороны обсудили вопросы сохранения экосистем бассейнов трансграничных рек Урал и Иртыш, развитие системы особо охраняемых природных территорий, сохранение биоразнообразия и защиты лесов и степей от пожаров.

Участники заседания заслушали и приняли информацию об исполнении Программы казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Жайык (Урал) на 2021-2024 годы.

"Договорились актуализировать программы по рекам Жайык (Урал) и Ертіс (Иртыш) на следующий пятилетний период", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в рамках комиссии состоялся семинар, посвященный обсуждению результатов научных исследований, проведенных казахстанской и российской сторонами по рекам Урал и Иртыш.