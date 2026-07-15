Глава МИД России примет коллегу из Азербайджана

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров на этой неделе проведет переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, сообщила представитель МИД Мария Захарова.

"С 16 по 17 июля министр иностранных дел Азербайджанской республики посетит Российскую Федерацию с официальным визитом, и состоятся его переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым", - сказала она.

Министры "обсудят текущее состояние и перспективы развития российско-азербайджанских отношений, а также ряд актуальных региональных и международных вопросов".