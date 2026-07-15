В Екатеринбурге гроза нарушила работу троллейбусов и светофоров

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге гроза нарушила работу светофоров и наземного транспорта, сообщает пресс-служба мэрии города.

"Зарегистрировано шесть прорывов контактной сети общественного транспорта. Маршруты: трамвай - №№ 3,8,13,15,16,18, троллейбус - № 26,32. Ремонтные работы уже ведутся", - говорится в сообщении.

Кроме того, была нарушена работа 49 светофоров. Из них 15 уже вернулись к работе в обычном режиме.

Во всех районах города зафиксированы случаи падения деревьев и веток. Коммунальщики приступили к устранению последствий непогоды. Упавшие стволы и ветки распилят и вывезут.