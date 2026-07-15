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Москва призвала Иран и США вернуться за стол переговоров

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Москва обеспокоена возобновлением военных действий в зоне Персидского залива и Ормузского пролива, призывает все стороны отказаться от конфронтационной логики, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

"Конечно, мы крайне обеспокоены возобновлением военных действий в районе Персидского залива и Ормузского пролива, - сказала она. - Мы призываем все стороны отказаться от конфронтационной логики, вернуться за стол переговоров".

Она добавила, что "непредсказуемый ход событий ставит под угрозу перспективу мирного решения конфликта".

Иран США Мария Захарова МИД Персидский залив Ормузский пролив
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