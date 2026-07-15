Москва призвала Иран и США вернуться за стол переговоров

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Москва обеспокоена возобновлением военных действий в зоне Персидского залива и Ормузского пролива, призывает все стороны отказаться от конфронтационной логики, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

"Конечно, мы крайне обеспокоены возобновлением военных действий в районе Персидского залива и Ормузского пролива, - сказала она. - Мы призываем все стороны отказаться от конфронтационной логики, вернуться за стол переговоров".

Она добавила, что "непредсказуемый ход событий ставит под угрозу перспективу мирного решения конфликта".