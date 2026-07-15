В МИД РФ не видят готовности Парижа искать переговорные решения по Украине

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Москва не видит реальной готовности Франции искать переговорные решения в вопросе украинского урегулирования, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Никакой реальной готовности Парижа искать переговорные решения - а, значит, учитывать интересы нашей страны - мы не видим. Соответственно, никаких признаков того, что они выступают за мир", - сказала она на брифинге в среду.

По мнению Захаровой, "намеки на переговоры следует рассматривать лишь как пустое стремление навязать России ультимативные требования "коалиции желающих"", или "дать ВСУ некую передышку для перезагрузки, восстановления потенциала, возобновления боевых действий".