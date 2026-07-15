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В МИД РФ не видят готовности Парижа искать переговорные решения по Украине

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Москва не видит реальной готовности Франции искать переговорные решения в вопросе украинского урегулирования, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Никакой реальной готовности Парижа искать переговорные решения - а, значит, учитывать интересы нашей страны - мы не видим. Соответственно, никаких признаков того, что они выступают за мир", - сказала она на брифинге в среду.

По мнению Захаровой, "намеки на переговоры следует рассматривать лишь как пустое стремление навязать России ультимативные требования "коалиции желающих"", или "дать ВСУ некую передышку для перезагрузки, восстановления потенциала, возобновления боевых действий".

МИД РФ Мария Захарова
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