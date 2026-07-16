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Совет ЕС и Европарламент договорились о программе оперативных инноваций в оборонном секторе

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в среду вечером, что достиг политического соглашения с Европарламентом по предложению о создании программы "гибких и оперативных инноваций в оборонной сфере (AGILE)".

"Успешное принятие регламента AGILE демонстрирует, чего можно достичь, когда Совет ЕС, Европейский парламент и Европейская комиссия работают вместе над достижением общей цели. В нынешней обстановке в сфере безопасности Европа должна быстрее стимулировать инновации и преобразовывать технологическое превосходство в оперативные возможности", - заявила министр обороны председательствующей в Совете ЕС Ирландии Хелен Макэнти.

Совет ЕС объяснил в своем коммюнике, что этот новый инструмент стоимостью 115 млн евро призван обеспечить "быструю, гибкую и целенаправленную финансовую поддержку малым и средним предприятиям, включая стартапы и компании, находящиеся на стадии масштабирования, которые разрабатывают новые и прорывные оборонные технологии".

По оценке Брюсселя, достигнутая договоренность гарантирует, что ЕС будет поддерживать такие малые и средние предприятия по всему Евросоюзу, "чтобы они находились в центре оборонных инноваций". В ЕС малые и средние предприятия рассматриваются как "двигатели технологических прорывов в критически важных областях обороны в Европе". Однако они нуждаются в поддержке "для перехода от прототипа к оперативной готовности".

Программа AGILE будет удовлетворять эту потребность. Она была разработана для стимулирования инноваций посредством ускоренного предоставления грантов и доступа к тестированию и сертификации.

Предполагается, что AGILE ускорит инновации в оборонной сфере среди малых и средних предприятий по всему союзу и продемонстрирует, что малые и средние предприятия и стартапы "могут предоставлять технологические решения для удовлетворения потребностей Европы в оборонном потенциале и играть роль в снижении стратегической зависимости Европы".

Предварительное соглашение теперь должно быть официально утверждено Советом ЕС и Европейским парламентом. Будучи принятым, регламент вступит в силу через 20 дней после его публикации в "Официальном журнале" Европейского союза.

Новая программа планируется к запуску в начале 2027 года.

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