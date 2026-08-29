Военные РФ нанесли удары по предприятию в Киеве и объектам в порту Николаев

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России в субботу нанесли удары по промышленному предприятию в Киеве и целям в порту Николаев, сообщило Минобороны РФ.

"Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в Киеве сборочное предприятие судостроительной промышленности, осуществлявшее сборку и техническое обслуживание дистанционно управляемых катеров", - заявило министерство.

По его информации, в порту Николаев ударам подвергся морской перегрузочный терминал и четыре хранилища с имуществом военного назначения для ВСУ.

"Поражена электроподстанция в населенном пункте Трихаты Николаевской области, обеспечивающая функционирование порта Николаев", - заявило Минобороны РФ.