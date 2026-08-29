Поиск

Что произошло за день: суббота, 29 августа

Продление запрета экспорта дизеля, особые правила газоснабжения для приграничных регионов и новые данные о пропавших в Непале россиянах

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Правительство РФ продлило запрет на экспорт дизтоплива компаниями-производителями до 30 сентября.

- Восемь российских граждан числятся пропавшими без вести в районе стихийного бедствия на границе КНР и Непала, сообщило посольство России в Китае. Число погибших в результате разрушительного наводнения достигло 626 человек.

- Особые правила газоснабжения введены для Курской, Белгородской и Брянской областей. Они предусматривают дополнительные гарантии для потребителей при задержке оплаты.

- Гражданства РФ лишены восемь человек, создавших угрозу нацбезопасности России, сообщила ФСБ. Это уроженцы Центрально-Азиатского региона и Закавказья.

- Режимы ЧС введены в Аксайском районе Ростовской области и в районе Ростова-на-Дону после атаки БПЛА.

- Крупный лесной пожар произошел в Ростовской области. Его площадь выросла уже до 170 га.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 29 августа

Особые правила газоснабжения введены для трех приграничных регионов

 Особые правила газоснабжения введены для трех приграничных регионов

Военные РФ нанесли удары по предприятию в Киеве и объектам в порту Николаев

Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 170 га

 Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 170 га

Один человек погиб и двое ранены в результате стрельбы в Новосибирской области

Крупный лесной пожар произошел в Ростовской области

В Кремле не видят оснований надеяться на улучшение отношений с Европой

 В Кремле не видят оснований надеяться на улучшение отношений с Европой

Президент РФ заявил о развитии сотрудничества с Белоруссией в сфере высоких технологий

Путин проводит встречу с Лукашенко в Ново-Огарево

 Путин проводит встречу с Лукашенко в Ново-Огарево

Кабмин продлил запрет на экспорт дизтоплива производителями до 30 сентября
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11449 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3592 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов