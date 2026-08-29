Что произошло за день: суббота, 29 августа

Продление запрета экспорта дизеля, особые правила газоснабжения для приграничных регионов и новые данные о пропавших в Непале россиянах

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Правительство РФ продлило запрет на экспорт дизтоплива компаниями-производителями до 30 сентября.

- Восемь российских граждан числятся пропавшими без вести в районе стихийного бедствия на границе КНР и Непала, сообщило посольство России в Китае. Число погибших в результате разрушительного наводнения достигло 626 человек.

- Особые правила газоснабжения введены для Курской, Белгородской и Брянской областей. Они предусматривают дополнительные гарантии для потребителей при задержке оплаты.

- Гражданства РФ лишены восемь человек, создавших угрозу нацбезопасности России, сообщила ФСБ. Это уроженцы Центрально-Азиатского региона и Закавказья.

- Режимы ЧС введены в Аксайском районе Ростовской области и в районе Ростова-на-Дону после атаки БПЛА.

- Крупный лесной пожар произошел в Ростовской области. Его площадь выросла уже до 170 га.