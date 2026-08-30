Число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком на Ставрополье выросло до 38

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Выросло количество пострадавших при столкновении рейсового автобуса с грузовиком в районе поселка Иноземцево города Железноводска в Ставропольском крае, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"Всего в автобусе было 43 пассажира, из них 38 пострадали, 5 погибли. Из пострадавших - 10 детей. Пять детей уже отпущены из больницы, пять - в больнице, из них двое, до семи лет, в реанимации", - сказал представитель правоохранительных органов.

Ранее Госавтоинспекция региона сообщила, что на 3-м километре федеральной автодороги "Кавказ" в районе поселка Иноземцево Железноводска произошло ДТП: рейсовый автобус "Сетра", следовавший по маршруту Грузия - Москва, не выдержал дистанцию до впереди идущего Камаза, столкнулся с ним и съехал в кювет.

По данным Госавтоинспекции, в результате аварии 5 человек погибли на месте происшествия, 24 были доставлены в медучреждения Пятигорска. Среди пострадавших пятеро детей. Состояние четверых детей оценивается как удовлетворительное. Один ребенок находится в реанимации.