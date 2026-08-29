Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 170 га

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Специалисты продолжают тушение лесного пожара в Цимлянском районе Ростовской области, угрозы населенным пунктам нет, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС в субботу.

Огнем пройдено порядка 170 га, говорится в сообщении ведомства в Max.

Как сообщала пресс-служба Минприроды Ростовской области ранее в субботу, площадь пожара изначально составляла 120 га.

Возгорание ликвидируют более 100 специалистов служб экстренного реагирования, сотрудники лесного хозяйства и добровольные пожарные. Задействовано 45 единиц техники.