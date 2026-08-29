Поиск

Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 170 га

Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 170 га
Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Специалисты продолжают тушение лесного пожара в Цимлянском районе Ростовской области, угрозы населенным пунктам нет, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС в субботу.

Огнем пройдено порядка 170 га, говорится в сообщении ведомства в Max.

Как сообщала пресс-служба Минприроды Ростовской области ранее в субботу, площадь пожара изначально составляла 120 га.

Возгорание ликвидируют более 100 специалистов служб экстренного реагирования, сотрудники лесного хозяйства и добровольные пожарные. Задействовано 45 единиц техники.

МЧС Ростовская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 170 га

 Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 170 га

Один человек погиб и двое ранены в результате стрельбы в Новосибирской области

Крупный лесной пожар произошел в Ростовской области

В Кремле не видят оснований надеяться на улучшение отношений с Европой

 В Кремле не видят оснований надеяться на улучшение отношений с Европой

Президент РФ заявил о развитии сотрудничества с Белоруссией в сфере высоких технологий

Путин проводит встречу с Лукашенко в Ново-Огарево

 Путин проводит встречу с Лукашенко в Ново-Огарево

Кабмин продлил запрет на экспорт дизтоплива производителями до 30 сентября

Порядка 17,6 млн школьников сядут за парты 1 сентября

Тамбовские власти поддержат селлеров, пострадавших при пожаре на складе Wildberries

 Тамбовские власти поддержат селлеров, пострадавших при пожаре на складе Wildberries

Гарвард согласился выплатить $53 млн по иску о проданных управляющим морга органах

 Гарвард согласился выплатить $53 млн по иску о проданных управляющим морга органах
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3592 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11447 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов