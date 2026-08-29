Особые правила газоснабжения введены для трех приграничных регионов

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Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ ввело особые правила газоснабжения для Курской, Белгородской и Брянской областей, предусматривающие дополнительные гарантии для потребителей при задержке оплаты, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем канале в Мах в субботу.

Согласно постановлению, поставщики не вправе в одностороннем порядке прекращать подачу газа до полного погашения задолженности. Запрещается прекращать поставку при отсутствии оплаты за два расчетных периода подряд, полностью отключать газ при трех и более нарушениях сроков оплаты в течение года, а также ограничивать подачу при двух и более таких нарушениях.

Если газоснабжение уже прекращено, поставщик обязан бесплатно возобновить подачу газа и не вправе требовать плату за технические работы по отключению и подключению.

Кроме того, пени за просрочку оплаты газа не начисляются жителям, управляющим компаниям, ТСЖ и кооперативам, приобретающим газ для коммунальных нужд.