Поиск

Туман ожидается в Подмосковье ночью и утром

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Туман с видимостью 100-500 м ожидается местами в Московской области до утра воскресенья, сообщили в подмосковном главке МЧС России.

"Согласно прогноза погоды ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в ближайший час с сохранением до 7 часов 30 августа местами по Московской области ожидается туман с видимостью 100-500 метров", - говорится в сообщении.

Ведомство рекомендует быть предельно внимательными при переходе дорог, воздержаться от выхода на улицу лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями. Водителей призывают с осторожностью управлять автомобилем и отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений.

"При ухудшении видимости в тумане до 50 м и менее движение транспорта прекращается", - напомнили в МЧС.

Подмосковье МЧС России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 29 августа

Особые правила газоснабжения введены для трех приграничных регионов

 Особые правила газоснабжения введены для трех приграничных регионов

Военные РФ нанесли удары по предприятию в Киеве и объектам в порту Николаев

Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 170 га

 Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 170 га

Один человек погиб и двое ранены в результате стрельбы в Новосибирской области

Крупный лесной пожар произошел в Ростовской области

В Кремле не видят оснований надеяться на улучшение отношений с Европой

 В Кремле не видят оснований надеяться на улучшение отношений с Европой

Президент РФ заявил о развитии сотрудничества с Белоруссией в сфере высоких технологий

Путин проводит встречу с Лукашенко в Ново-Огарево

 Путин проводит встречу с Лукашенко в Ново-Огарево

Кабмин продлил запрет на экспорт дизтоплива производителями до 30 сентября
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11449 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3592 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов