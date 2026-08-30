Туман ожидается в Подмосковье ночью и утром

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Туман с видимостью 100-500 м ожидается местами в Московской области до утра воскресенья, сообщили в подмосковном главке МЧС России.

"Согласно прогноза погоды ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в ближайший час с сохранением до 7 часов 30 августа местами по Московской области ожидается туман с видимостью 100-500 метров", - говорится в сообщении.

Ведомство рекомендует быть предельно внимательными при переходе дорог, воздержаться от выхода на улицу лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями. Водителей призывают с осторожностью управлять автомобилем и отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений.

"При ухудшении видимости в тумане до 50 м и менее движение транспорта прекращается", - напомнили в МЧС.