Рост числа банкротств граждан замедляется, количество отказов в списании долгов растет

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Темп прироста числа банкротств граждан в России продолжает снижаться, свидетельствуют данные "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru) за второй квартал и первое полугодие 2026 года. Такая динамика характерна как для судебных процедур, так и внесудебных, которые бесплатно проводятся через многофункциональные центры (МФЦ).

Во втором квартале 2026 года суды ввели 140,03 тыс. процедур в отношении физлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). Это на 0,9% больше, чем во втором квартале 2025 года (138,8 тыс.), годом ранее в те же месяцы прирост составлял 36,4%. За первое полугодие 2026 года число банкротств увеличилось на 6,8% (до 277,46 тыс.), годом ранее - на 35,6%.

Во внесудебном порядке в апреле-июне 2026 года банкротами были признаны 17,9 тыс. человек (прирост на 13,1%), а за первое полугодие - 34,3 тыс. (плюс 9,1%), тогда как годом ранее их число увеличилось на 25% и 24,3% соответственно.

"Внесудебная процедура банкротства - это законная возможность урегулировать проблему с долгами для наиболее социально уязвимых категорий граждан. Процедура проходит в МФЦ с минимумом формальностей и бесплатна для граждан. Механизм продолжает быть востребованным", - сказал журналистам первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников.

Количество планов реструктуризации долгов, утвержденных судами, в первой половине текущего года выросло в 2,4 раза (до 2790) относительно аналогичного периода 2025 года (1150). Доля таких планов в общем объеме процедур увеличилась с 0,4% до 1% в сравниваемые периоды.

Одновременно растет число отказов судов в освобождении граждан от долгов. В январе-июне 2026 года их стало в 2,9 раза больше, чем в те же месяцы годом ранее, а доля отказов увеличилась с 1,1% до 2,4% в общем числе дел о несостоятельности граждан, следует из отчетов арбитражных управляющих о завершении реализации имущества.

По закону отказ в списании непогашенных обязательств возможен, в частности, если гражданин привлечен к ответственности за неправомерные действия при банкротстве, либо он не раскрыл необходимые сведения или предоставил заведомо недостоверные данные управляющему или суду. Кроме того, в банкротстве не списываются долги по алиментам и обязательства по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью.

По мнению руководителя "Федресурса" Алексея Юхнина, налицо тенденция ужесточения подхода судов, которые все чаще отказывают в освобождении от долгов недобросовестным должникам. "На этом фоне логичным выглядит спад темпов роста числа банкротств. При этом процедура остается актуальной", - полагает он.