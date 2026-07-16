Поиск

Лавров обсудит с главой МИД Гвинеи-Бисау в Москве двустороннюю и международную повестку

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг проведет переговоры в Москве с главой МИД Республики Гвинея-Бисау Фатуматой Жау, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"16 июля глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау, которая будет находиться в Москве с рабочим визитом", - сказала она накануне на брифинге.

Захарова добавила, что стороны планируют "рассмотреть широкий круг актуальных вопросов двусторонних отношений, обсудить возможные пути наращивания взаимодействия между двумя странами, включая укрепление политического диалога и расширение торгово-экономических и гуманитарных связей".

"Предстоит обстоятельный обмен мнениями по международной, региональной повестке дня с акцентом на взаимодействие в Организации Объединенных Наций и на других многосторонних площадках", - заключила представитель МИД РФ.

Мария Захарова МИД РФ Гвинея-Бисау Лавров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФ потребует международного расследования убийства главного инженера ЗАЭС

СМИ сообщают о мощных взрывах в городах на юге Ирана

Военные США нанесли удар по танкеру, направлявшемуся в иранский порт

 Военные США нанесли удар по танкеру, направлявшемуся в иранский порт

Военные США начали новую серию атак на Иран

В России завершился весенний призыв в армию

Глава "Росатома" сообщил о гибели главного инженера ЗАЭС Яковлева

Что произошло за день: среда, 15 июля

Минфин увеличил план по расходам бюджета-2026 на 1 трлн рублей с ростом дефицита

Аналитики Банка России отметили возобновление роста экономики во II квартале

 Аналитики Банка России отметили возобновление роста экономики во II квартале

Индекс МосБиржи упал к 2110 пунктам на санкционных рисках

 Индекс МосБиржи упал к 2110 пунктам на санкционных рисках
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3153 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10537 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов