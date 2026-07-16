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Лавров дал высокую оценку договору РФ с Китаем

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Российско-китайский Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанный в 2001 году, заложил прочную основу для торгово-экономического сотрудничества двух стран, говорится в статье министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, посвященной юбилею соглашения.

"Договор создал прочную институциональную основу и для качественного наращивания торгово-экономических связей. Экономики наших стран органично дополняют друг друга. Цифры говорят сами за себя. Товарооборот за четверть века вырос более чем в 30 раз, уже три года подряд существенно превышает 200 млрд долларов. С 2010 года Китай - первый в списке торговых партнеров России. В свою очередь, наша страна входит в пятерку основных торговых контрагентов КНР", - говорится в статье главы МИД РФ, опубликованной в газете "Коммерсантъ".

Как указывает Лавров, между Россией и Китаем "не прекращается работа по совершенствованию структуры взаимной торговли". Так, отмечает он, "расчеты между нашими странами практически полностью переведены на национальные валюты, доля американского доллара и евро опустилась до уровня погрешности".

По словам Лаврова, продолжается рост объема двусторонних инвестиций.

"Их наращиванию призвано способствовать подписанное и ратифицированное в прошлом году новое российско-китайское соглашение о поощрении и защите капиталовложений", - пишет руководитель внешнеполитического ведомства.

Стратегический характер, отмечает Лавров, носит российско-китайское взаимодействие в энергетической сфере.

"Россия прочно удерживает лидирующие позиции по поставкам нефти и природного газа в КНР, которые, невзирая на геополитическую турбулентность, неизменно стабильны, надежны и предсказуемы. Создана и продолжает расширяться связывающая нас трубопроводная инфраструктура", - указывает он.

Кроме того, уточняет Лавров, "успешно реализуются крупные совместные инициативы в области мирного атома, включая сооружение энергоблоков российского дизайна на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС "Сюйдап".

"Результативно ведется работа по согласованным проектам кооперации в космической сфере и в области спутниковой навигации", - пишет глава российского МИД.

По словам Лаврова, между РФ и Китаем "углубляется сотрудничество в сфере сельского хозяйства, увеличивается товарооборот сельхозпродукции и продовольствия".

"Работаем над расширением номенклатуры взаимных поставок, открытием доступа для экспорта в Китай более широкого спектра товаров животного и растительного происхождения", - констатирует министр.

Кроме того, пишет Лавров, "все большую популярность в Китае получает бренд "Сделано в России".

"Благодаря формированию розничной сети оригинальных российских товаров и их продвижению на торговых онлайн-площадках китайские потребители получают возможность оценить их ассортимент и высокое качество", - поясняет он.

Как отмечает глава МИД РФ, "поступательно укрепляется транспортная взаимосвязанность" России и Китая, "ведется работа по совершенствованию трансграничной инфраструктуры". В планах, по его словам, строительство новых пунктов пропуска, мостов, дорог.

"Ярким событием призван стать предстоящий в ближайшее время запуск канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ", - уточняет Лавров.

"Продолжаем совместно осваивать Северный морской путь", - пишет он.

Как указывает глава МИД РФ, Россия и Китай тесно сотрудничают в сфере промышленно-технологической кооперации и развивают диалог в научно-техническом и инновационном секторах, включая прикладные исследования и проекты класса "мегасайенс".

"Открываем новые площадки для совместной работы, как, например, Российско-Китайский институт фундаментальных исследований. Наращиваем практическое сотрудничество в области информационно-коммуникационных технологий. Особо отмечу технологию искусственного интеллекта, активное внедрение которой создает новые возможности для экономического развития и обеспечения национальной безопасности наших стран", - резюмирует Лавров.

КНР Лавров МИД РФ Хэйхэ Северный морской путь
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