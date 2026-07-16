Пострадавший от взрыва в Монако бизнесмен Ермолаев обвинил украинскую разведку в покушении

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Бизнесмен украинского происхождения Вадим Ермолаев, получивший ранения от взрыва бомбы в Монако, обвинил в покушении на него ГУР Украины, сообщает французская газета Nice Matin.

"Учитывая результаты расследования, о которых нам сообщили, мы убеждены, что действующие сотрудники ГУР (...) напрямую замешаны в этом покушении", - приводит издание выдержки из письма, полученного от Ермолаева через его адвокатов.

Автор письма призывает провести тщательное и транспарентное дальнейшее расследование.

"Речь идет уже не только о преступлении против моих близких. Это становится вопросом международной безопасности, вопросом доверия к институтам власти", - считает он.

Бизнесмен получил ранения ранее этим летом после взрыва бомбы, оставленной у входа в жилой дом в Монако.