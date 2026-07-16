Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,8%

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг снижается под давлением продаж из-за геополитических и санкционных рисков, отсечек дивидендов ряда эмитентов, а также на фоне просевшей нефти (фьючерс на Brent откатился к $84,8 за баррель); сдерживающим позитивным фактором выступают свежие данные Росстата о замедлении инфляции в РФ.

К 07:01 по Москве индекс IMOEX2 составил 2095,4 пункта (-0,8%). Из индексных акций лидируют в снижении после отсечек на бирже годовых дивидендов бумаги "Совкомфлота" (-5,6%, до 66,35 рубля; выплаты 4,87 руб./акция) и "Сургутнефтегаза" (-5,3%, до 14,485 рубля; -1% "префы"; выплаты 0,85 руб. на акцию каждого типа).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 16 июля, составляет 77,9568 руб. (+46,56 копейки).

Подешевели также акции "ВК" (-3,3%), "Норникеля" (-2,4%), "Мосэнерго" (-2,3%), АФК "Система" (-1,6%), "Газпрома" (-1,5%), "АЛРОСА" (-1,3%), "Яндекса" (-1,2%), "Северстали" (-1,1%), ВТБ (-1%), "Группы компаний ПИК" (-1%), "ФосАгро" (-1%), "НЛМК" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "Русала" (-0,7%), "ИКС 5" (-0,7%), "Полюса" (-0,6%), "Т-Технологии" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,5%), "Татнефти" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,5%), "Хэдхантера" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), "ММК" (-0,3%).

Подорожали акции "Московской биржи" (+0,3%).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ с 7 по 13 июля составила 0,17% после 0,31% с 30 июня по 6 июля (0,22% с 23 по 29 июня, 0,25% с 16 по 22 июня, 0,15% c 9 по 15 июня, 0,20% с 2 по 8 июня, 0,15% с 26 мая по 1 июня). Существенный вклад в инфляцию, как и в предыдущие недели, внес рост цен на бензин и дизельное топливо - на 2,25% и 3,18% соответственно (неделей ранее - 2,1% и 3,4%), на замедлении темпов роста потребительских цен сказалась динамика стоимости отдельных видов плодоовощной продукции.

Из данных за июнь и начало июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 13 июля составила 5,62% (после 6,02% на конец июня, замедление годовой инфляции в начале июля было связано с тем фактом, что в 2025 году тарифы ЖКХ были проиндексированы с 1 июля, а в этом году их индексация перенесена на 1 октября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и 6,22% после 6,20%, если ее определять из среднесуточных данных за весь июль 2025 года.

На этой неделе зампред Банка России Алексей Заботкин еще раз указал на рост цен на топливо как на значимый фактор при принятии решения по ставке. "Закрыть глаза на цены топлива и инфляционные ожидания Центральный банк не вправе. Но мы исходим из того, что меры, принимаемые правительством, будут способны обеспечить нормализацию ситуации на топливном рынке. При выверенной ДКП Банк России по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции 4% в 2027 г.", - заявил он.

В среду Банк России опубликовал опрос, согласно которому аналитики повысили прогноз по инфляции в РФ в 2026 году до 6,2% с 5,3%.

Топливные издержки, возросшие на фоне сложной ситуации на внутреннем рынке, постепенно переносятся в потребительские цены, денежно-кредитная политика должна учитывать влияние текущей картины на инфляционные ожидания, сообщили аналитики ЦБ в вышедшем в среду традиционном докладе "О чем говорят тренды".

Фактические расходы федерального бюджета по итогам 2026 года могут составить 45,11 трлн рублей по сравнению с 44,07 трлн рублей, заложенными в законе на текущий год. Уточненный план по расходам отражен в сервисе "Электронный бюджет" по состоянию на 13 июля. При этом прогноз по доходам остается прежним - 40,283 трлн рублей. Исходя из этого, планируемый дефицит составляет 4,828 трлн рублей.

Законом о федеральном бюджете на текущий год дефицит предусмотрен на уровне 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП.

Тем временем постпреды стран ЕС на данном этапе договорились сохранить нынешний "потолок цен" на нефть из России до 23 июля 2026 года, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника Евросоюза. "Постпреды оставят в силе нынешний "потолок цен" на нефть России до 23 июля", - информирует агентство. В текущий момент "потолок цен" составляет $44,10 за баррель.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, рынок акций продолжает снижение, индекс МосБиржи обновляет минимумы с конца 2022 года. Давление на отечественные акции продолжает оказывать новость об обсуждении в США нового законопроекта об антироссийских санкциях, который, в частности, даст президенту Трампу право вводить 100% импортные пошлины против основных покупателей российских энергоносителей. И хотя пока не понятно, будет ли в итоге принят данный законопроект и в каком окончательном виде, санкционная неопределенность поддерживает повышенную напряженность на рынке, говорит эксперт.

Кроме того, участники торгов сохраняют осторожность перед прохождением в ближайшие дни дивидендных отсечек ряда крупных эмитентов, поскольку в нынешних неблагоприятных рыночных условиях дивидендные "гэпы" могут оказаться глубокими, и на их закрытие может понадобиться много времени, отмечает аналитик.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи пробил поддержку 2100 пунктов. Индекс находится в зоне перепроданности, в связи с чем можно рассчитывать на переход его к консолидации или даже формированию отскока с первой целью на отметке 2200 пунктов, считает Додонов.

По оценке ведущего аналитика Freedom Global Натальи Мильчаковой, для индекса МосБиржи вполне достижимым до конца июля выглядит рубеж 2000 пунктов.

Одной из причин падения стала публикация тезисов законопроекта о новых санкциях США против России, предполагающего 100%-е пошлины на товары из стран, импортирующих российские энергоресурсы, санкции против крупнейших российских банков с госучастием, а также санкции против самого Банка России, обращает внимание специалист.

Вероятность принятия закона в том виде, в котором он был частично опубликован, крайне мала, но, как неоднократно отмечалось, американские санкции в отношении России хорошо работают только на фондовом рынке. То есть принятие закона может быть либо отложено надолго, либо закон может подвергнуться существенной корректировке, но на смертельно перепуганный российский фондовый рынок само принятие закона не повлияет настолько сильно, насколько повлияла публикация этих тезисов, уверена Мильчакова. Возможно, перебить негатив смогли бы существенные улучшения в геополитике, но в ближайшее время на такое развитие событий тоже вряд ли можно рассчитывать. Пока ближайшей целью для фондового рынка остается 2000 пунктов по индексу Мосбиржи, пойдет ли рынок еще ниже - будет зависеть от геополитического фона, считает аналитик.

В США накануне индексы акций выросли на 0,3-0,6% во главе с Nasdaq, на фоне данных об ослаблении инфляции и уверенного начала сезона отчетности за второй квартал, что создало у инвесторов благоприятное настроение для покупок.

Аналитики ожидают повышения прибыли компаний, входящих в расчет S&P 500, во втором квартале в среднем на 23,7% относительно того же периода прошлого года, по данным LSEG.

Цены производителей в США (индекс PPI) в июне выросли на 5,5% в годовом выражении, сообщило министерство труда. Таким образом, темпы подъема замедлились по сравнению с 6% в мае.

Индекс PPI в июне относительно предыдущего месяца опустился на 0,3%. Это первое снижение почти за год (с августа 2025 года) и самое значительное с апреля прошлого года (тогда цены также уменьшились на 0,3%). Аналитики не прогнозировали изменения цен в помесячном сравнении.

Индекс производственной активности Empire Manufacturing в июле поднялся до 15,6 пункта с 5,7 пункта месяцем ранее, сообщил Федеральный резервный банк Нью-Йорка. Эксперты предполагали подъем до 8,8 пункта.

В Азии утром в четверг преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 2,4%, австралийский ASX - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 6,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы подросли на 0,1-0,2%).

На нефтяном рынке утром в четверг цены умеренно проседают на данных о запасах в США, которые сократились не так сильно, как ожидалось.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК в четверг составила $84,77 за баррель (-0,2% и +0,3% накануне), августовская цена фьючерса на WTI - $79,56 за баррель (-0,04% и +0,3% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,693 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение резервов нефти на 2,6 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 430 тыс. баррелей.

Тем временем американские вооруженные силы утром в четверг завершили очередную волну ударов по Ирану, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM). При этом указывается, что силы CENTCOM использовали высокоточные боеприпасы для поражения целей в нескольких местах, включая порт Бендер-Аббас на побережье Ормузского пролива.