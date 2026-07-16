СМИ сообщают о мощных взрывах в городах на юге Ирана

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Мощные взрывы произошли в иранском городе Ахваз на юго-западе страны и в порту Бендер-Аббас, который расположен на побережье Ормузского пролива, сообщают государственные СМИ.

Сообщения о взрывах появились на фоне заявления Центрального командования ВС США (CENTCOM) о новом раунде авиаударов по Ирану. Согласно ему, американские вооруженные силы атакуют иранские военные цели, которые могут угрожать свободному проходу судов через международные воды в Ормузском проливе.