Поиск

Военные США нанесли удар по танкеру, направлявшемуся в иранский порт

Военные США нанесли удар по танкеру, направлявшемуся в иранский порт
Фото: AP/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы нанесли ракетный удар по незагруженному танкеру M/T Belma под флагом Кюрасао, который направлялся к иранскому острову Харк в Персидском заливе, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Коммерческое судно проигнорировало многочисленные предупреждения, пытаясь нарушить американскую блокаду. Американский самолет обезвредил судно, запустив ракеты Hellfire в его дымовую трубу", - говорится в сообщении.

"Судно больше не следует в Иран", - добавили военные.

Командование подчеркнуло, что американские войска обеспечили соблюдение мер военно-морской блокады Ирана, обезвредив нефтяной танкер, пытавшийся направиться в иранский порт в Персидском заливе.

Силы CENTCOM возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или из них, в 16:00 по времени Восточного побережья США (в 23:00 по Москве).

"За первые 24 часа действия блокады американские вооруженные силы перенаправили два коммерческих судна, соблюдавших правила, и обезвредили одно судно, нарушившее правила", - отметило командование.

Хроника 28 февраля – 16 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФ потребует международного расследования убийства главного инженера ЗАЭС

СМИ сообщают о мощных взрывах в городах на юге Ирана

Военные США нанесли удар по танкеру, направлявшемуся в иранский порт

 Военные США нанесли удар по танкеру, направлявшемуся в иранский порт

Военные США начали новую серию атак на Иран

В России завершился весенний призыв в армию

Глава "Росатома" сообщил о гибели главного инженера ЗАЭС Яковлева

Что произошло за день: среда, 15 июля

Минфин увеличил план по расходам бюджета-2026 на 1 трлн рублей с ростом дефицита

Аналитики Банка России отметили возобновление роста экономики во II квартале

 Аналитики Банка России отметили возобновление роста экономики во II квартале

Индекс МосБиржи упал к 2110 пунктам на санкционных рисках

 Индекс МосБиржи упал к 2110 пунктам на санкционных рисках
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3153 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10537 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов