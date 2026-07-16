Военные США нанесли удар по танкеру, направлявшемуся в иранский порт

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Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы нанесли ракетный удар по незагруженному танкеру M/T Belma под флагом Кюрасао, который направлялся к иранскому острову Харк в Персидском заливе, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Коммерческое судно проигнорировало многочисленные предупреждения, пытаясь нарушить американскую блокаду. Американский самолет обезвредил судно, запустив ракеты Hellfire в его дымовую трубу", - говорится в сообщении.

"Судно больше не следует в Иран", - добавили военные.

Командование подчеркнуло, что американские войска обеспечили соблюдение мер военно-морской блокады Ирана, обезвредив нефтяной танкер, пытавшийся направиться в иранский порт в Персидском заливе.

Силы CENTCOM возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или из них, в 16:00 по времени Восточного побережья США (в 23:00 по Москве).

"За первые 24 часа действия блокады американские вооруженные силы перенаправили два коммерческих судна, соблюдавших правила, и обезвредили одно судно, нарушившее правила", - отметило командование.