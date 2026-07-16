Паводок в Свердловской области за сутки затопил 130 жилых домов

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Дождевой паводок продолжается в Свердловской области, за минувшие сутки там затопило еще более 100 домов, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"За сутки произошло затопление 130 жилых домов и 185 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, больше всего домов затопило в Ирбите (124), а участков - в Невьянске (84). В общей сложности сейчас в Свердловской области, по информации управления, затоплены 443 жилых дома и 1792 приусадебных участка.

Глава Ирбитского района Алексей Никифоров на своей странице в соцсети "ВКонтакте" накануне вечером уточнил, что "в зоне затопления находятся 32 населенных пункта, в которых подтоплены 555 придомовых территорий, в том числе затоплены 180 жилых домов".

Мэр Ирбита Николай Юдин на своей странице отметил, что, согласно информации на восемь часов вечера среды, уровень воды в реке Нице достиг отметки 817 см. По его словам, "в зоне подтопления 226 участков, на которых (...) затоплено 165 жилых домов и дач", а "наводнение перехватывает уже те улицы, где паводка не видели почти 50 лет".