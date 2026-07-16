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Минобороны сообщило о ночных ударах по целям в Киеве и Одесской области

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в ходе ночных групповых ударов поражены объекты ВПК в Киеве, инфраструктура портов в Одесской области, морское судно и украинский военный катер.

"В результате поражены: предприятия украинской военной промышленности в городе Киев, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности", - говорится в сообщении.

Также удары были нанесены по объектам в портах Одесса и Южный, которые использовались для доставки, хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

"На переходе морем в порты Одесской области поражены морское судно и быстроходный катер ССО ВСУ", - сообщило ведомство и добавило, что групповые удары нанесены высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, беспилотниками.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 июля 2026 года Военная операция на Украине
Одесса Минобороны Киев Южный
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