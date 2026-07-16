Военные сообщили о поражении инфраструктуры украинских портов, сухогруза в море и катера ВСУ

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что ночью высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами нанесены удары по объектам инфраструктуры портов "Одесса" и "Южный" Одесской области.

"Поражены в Одесской области: объекты инфраструктуры в портах "Одесса" и "Южный" Одесской области, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, горюче-смазочных материалов", - сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Также в порту "Одесса" поражены пять резервуаров с ГСМ, предназначенных для обеспечения ВСУ. Кроме того, поражены: сухогруз на переходе морем в порт "Черноморск", осуществлявший доставку грузов для ВСУ, а также быстроходный катер сил специальных операций ВСУ в районе о. Змеиный", - заявили в ведомстве.