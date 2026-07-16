Над Ярославской областью утром сбили 54 беспилотника

Из-за атаки БПЛА перекрывали выезд к Москве и меняли маршруты автобусов

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что атака БПЛА на регион отбита и утром над областью были нейтрализованы все 54 беспилотников. Объявлен отбой беспилотной опасности. Он напомнил, что погиб один человек и еще четверо были ранены.

"Всем оказана необходимая медицинская помощь. После тщательной диагностики они были направлены на амбулаторное лечение. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", - рассказал он.



В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой отменено, движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено. Ранее утром в Ярославле из-за перекрытий меняли маршруты автоубсы. Сейчас маршрутная сетка восстановлена.

Евраев предупредил, что жители региона могут находить фрагменты сбитых БПЛА. Рекомендуется отходить от них на безопасное расстояние и сообщать о находке по номеру 112.