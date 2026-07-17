Россиянин приговорен к 13 годам колонии за госизмену

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Суд приговорил гражданина России к 13 годам заключения за попытку передать украинскому ВПК подшипники для военной авиатехники, сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Вступил в законную силу обвинительный приговор Московского городского суда в отношении гражданина РФ Карецкого Романа Константиновича, 1967 г.р., причастного к государственной измене в форме оказания материально-технической помощи представителям украинского предприятия ВПК в деятельности, направленной против безопасности РФ", - говорится в сообщении.

Карецкому "назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 1 млн рублей".

По версии ФСБ, "Карецкий, реализуя преступный умысел, направленный на оказание материально-технической помощи Украине, приобрел на территории России авиационные подшипники, применяемые для комплектования авиационной военной техники (вертолетов семейства "Миля" и "Камов", как гражданского, так и военного назначения, а также военных самолетов "Су" и "МиГ" различных модификаций)".

"Изделия злоумышленник намеревался вывезти за пределы РФ в обход установленного порядка в целях последующей доставки в адрес украинского предприятия ПАО "Мотор Сич". ПАО "Мотор Сич" является одним из ключевых предприятий, осуществляющих обслуживание военных самолетов и вертолетов вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Противоправную деятельность фигуранта дела выявили и пресекли сотрудники ФСБ, в отношении него было возбуждено и расследовано уголовное дело по ст. 275 (государственная измена) и ст. 226.1 (контрабанда научно-технической информации или результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники) УК.

"Установлено, что ВВС Украины ввиду острой потребности в ремонтной ресурсной базе для поддержания в боеспособном состоянии вертолетов семейства "Ми", самолетов "Су" и "МиГ", через возможности национальных разведывательных органов пытаются организовать получение авиационных изделий российского производства", - заявили в спецслужбе.