Алтайский край задумался о спецмерах для сохранения урожая

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Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Алтайский край может ввести специальный режим из-за засухи, чтобы сохранить урожай 2026 года, сообщил журналистам губернатор региона Виктор Томенко на "полях" "Всероссийского дня поля - 2026".

"Только что мы говорили, что урожай прошлого года рекордный, 10 млн тонн (зерновых, зернобобовых и масличных культур - ИФ) в первоначальном весе. В этом году, учитывая обстановку, видим совокупность неблагоприятных агрометеоусловий - и суховеи, и засуха, это все заставит нас какие-то решения принимать. В начале августа мы, возможно, будем режим особой ситуации вводить", - сказал он.

Томенко отметил, что ситуация каждого года относительно предыдущего.

Он добавил, что ситуация с топливом находится на контроле. "Топливом занимаемся, есть полное понимание с Минэнерго и Минсельхозом. Ведем работу для того, чтобы наших селян обеспечить требующимися объемами. Есть у нас поддержка, я думаю, разрешение этого вопроса будет", - сказал глава региона.