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Верховный суд инициировал антикоррупционный иск к и.о. главы Самарского облсуда

ВС также инициировал иск к бывшему председателю Тульского облсуда

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд России инициировал подачу антикоррупционного иска в отношении председателей Самарского и Тульского областных судов, сообщили в пятницу в пресс-службе высшей судебной инстанции.

"По поручению председателя Верховного суда России Игоря Краснова в надзорное ведомство направлены материалы для предъявления антикоррупционных исков в отношении и.о. председателя Самарского областного суда Александра Шилова и председателя Тульского областного суда в отставке Игоря Пыленко", - заявили в суде.

По данным пресс-службы, основанием для подачи иска стали выявленные у них и членов их семей активы, не соответствующие задекларированным доходам, а также факты использования судебной системы для личного обогащения.

Верховный суд РФ
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