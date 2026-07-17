Совфед ратифицировал соглашение РФ с Киргизией о статусе представительств МВД

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в пятницу ратифицировал соглашение между правительством РФ и кабинетом министров Киргизии о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции в РФ и Киргизии, подписанное в Бишкеке 26 ноября 2025 года.

Положения соглашения направлены на актуализацию функционала представительства МВД РФ с местом пребывания в Бишкеке, преобразование представительства государственной службы миграции при правительстве Киргизии с местом пребывания в Москве в представительство министерства труда, социального обеспечения и миграции Киргизии и открытие представительства МВД Киргизии в Москве.

Соглашение нацелено на укрепление сотрудничества в сфере противодействия транснациональной преступности, незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, регулирования миграционных процессов, укрепления развития российско-киргизских отношений в правоохранительной сфере и сфере миграции.