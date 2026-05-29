В Думу внесли на ратификацию соглашение с Киргизией о статусе представительств МВД

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму на ратификацию соглашение между кабинетами министров РФ и Киргизии о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции.

Постановление от 28 мая за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Одобрить соглашение между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Киргизской Республики о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции в Российской Федерации и Киргизской Республике, подписанное в г. Бишкеке 26 ноября 2025 года", - говорится в постановлении.

Официальным представителем правительства РФ при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о ратификации соглашения назначен статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов.