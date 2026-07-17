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В Минобороны РФ рассказали о ведущейся работе по нарушению логистики ВСУ в Красном Лимане

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В операции по взятию Красного Лимана одной из основных задач является прерывание логистических цепочек ВСУ - речных переправ через Северский Донец и трасс, подходящих к Славянску, сообщил начальник расчета БПЛА "Молния-2" 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад".

"Основная задача - населенные пункты Маяки, Щурово. Это прерывание логистических цепочек противника, конкретно именно речных переправ через канал Северский Донец, через который, возможно, будут осуществляться поставки противником", - сказал военнослужащий на видео, которое Минобороны РФ распространило в пятницу.

"Также стараемся работать по большим опорным пунктам. И одна из задач - это контроль трасс, которые подходят к населенному пункту Славянск", - сообщил он.

"Уже есть возможность долетать до Славянска из-за того, что фронт двинулся. Соответственно, мы сместились ближе, чем были раньше, и уже достаём до Славянска", - заявил начальник расчета.

По словам военнослужащего, российские расчеты беспилотников улучшили свои позиции в небе над Красным Лиманом: "Противнику тяжело сейчас с ротациями, тяжело с доставкой боекомплектов, провизии, потому что все их НРТК (наземные робототехнические комплексы - ИФ) сжигаются, а их машины, в основном, уже сейчас не ездят".

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 июля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны Красный Лиман
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