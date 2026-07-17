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Российские военные нанесли авиаудары по украинским пунктам управления БПЛА

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Экипажи бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по пунктам управления беспилотниками ВСУ, заявили в Минобороны России в пятницу.

"Авиабомбами ФАБ-500, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции, был нанесен удар по пункту управления БпЛА ВСУ 4-й бригады оперативного назначения национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, авиабомбами также был нанесен удар по пункту временной дислокации личного состава 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Колодезное Харьковской области.

"В районе населенного пункта Антоновка Херсонской области авиаударом был успешно уничтожен выявленный средствами воздушной разведки пункт управления БпЛА 414-й отдельной бригады беспилотных авиационных систем ВСУ", - заявили военные.

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Минобороны
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