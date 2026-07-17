В Самаре осудили виновных в хищении 1 млрд руб. при строительстве морского терминала

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Советский районный суд Самары вынес приговор троим фигурантам по делу о мошенничестве на сумму более 1 млрд 138 млн рублей в ходе исполнения государственного контракта, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Двум подсудимым назначено наказание в виде 7 и 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, третий обвиняемый, возместивший причиненный ущерб, приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно, говорится в сообщении.

Установлено, что между ООО "Больверк" и ФГУП "Росморпорт" был подписан договор о строительстве международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в городе Пионерский Калининградской области. Однако во время выполнения работ фигуранты вывели из-под контроля ФГУП "Росморпорт" и похитили 1 млрд 125 млн 84 тыс. 738 рублей посредством заключении фиктивных сделок. Кроме того, они причинили ущерб еще на 12 млн 572 тыс. 631 рубль, поставив на объект строительства бывшие в употреблении материалы. Также осужденные присвоили 870 тыс. 631 рубль, предоставив ложные сведения о количестве выполненных работ.

"Таким образом, общая сумма похищенных бюджетных средств составила 1 138 528 000,65 рубля, что является особо крупным размером", - говорится в сообщении.

Строительство терминала в Пионерском началось 1 февраля 2018 года. Затем было остановлено из-за проблем у генподрядчика ООО "Больверк", в отношении руководства которого было возбуждено уголовное дело.

В результате сроки окончания строительства переносились несколько раз.