Два человека погибли, более десяти пострадали в ДНР из-за украинских атак

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Двое мирных жителей стали жертвами атак со стороны Украины в Донецкой народной республике, 12 человек пострадали, сообщил глава региона Денис Пушилин в пятницу.

"Два человека погибли, еще двенадцать мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за киевской агрессии", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в пятницу его пресс-службой.

Он уточнил, что в результате этих атак также были "повреждены три жилых домостроения, три объекта гражданской инфраструктуры, два автобуса городского маршрута, спецтехника, семь грузовых и четыре легковых автомобиля в городских округах Донецк, Горловка, Дебальцево, Торез, Тельмановском, Амвросиевском, Шахтерском, Великоновоселковском, Старобешевском и Ясиноватском муниципальных округах".