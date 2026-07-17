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Топливо в Севастополе будут продавать в субботу по QR-кодам и свободно

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Топливо в Севастополе в субботу будет продаваться по QR-кодам и свободно, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Завтра продажа топлива на АЗС будет по QR-кодам (...) Про топливо ДТ NP: его можно купить свободно (без QR-кода) завтра на всех АЗС. Лимит - 40 литров", - написал Развожаев в своем канале в Max.

Отпуск топлива в канистры запрещен. Топливо продают с лимитом в 20 литров на машину, кроме Аи-92 - его можно 30 литров. На четырех отдаленных АЗС лимит увеличен до 40 литров.

Как сообщалось, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму.

Севастополь топливо QR-коды
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