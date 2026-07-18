США перехватили после возобновления блокады четыре связанных с Ираном судна

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - С момента возобновления морской блокады Ирана американские ВМС перехватили уже четыре связанных с Тегераном торговых судна, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"За первые три дня с момента возобновления блокады американские войска перенаправили четыре коммерческих судна, вывели из строя одно судно и поднялись на борт еще одного, чтобы обеспечить полное соблюдение блокады", - говорится в сообщении.

Режим блокады вступил в действие 14 июля в 16:00 по времени Восточного побережья США (в 23:00 мск).

Прежний режим действовал с 13 апреля по 18 июня. За два месяца силы Центрального командования США перенаправили 142 судна, соблюдавших блокаду, вывели из строя девять судов, не соблюдавших ее, и позволили более 50 коммерческим судам, перевозившим гуманитарную помощь, пройти через зону блокады.