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КСИР атаковал торговое судно в Ормузском проливе

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Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - ВМС Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) в пятницу обстреляли коммерческое судно под флагом Таиланда при попытке пройти через Ормузский пролив, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на официальный источник.

По его словам, судно пыталось пройти через пролив без разрешения военно-морских сил КСИР, несмотря на переданное ему предупреждение.

Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) этот инцидент пока не комментировало.

Хроника 28 февраля – 17 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран КСИР Ормузский пролив торговое судно
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