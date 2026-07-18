Около 40 отдыхающих в отеле на Ставрополье обратились к медикам из-за отравления

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Проверка проводится в Ставропольском крае из-за обращения отдыхающих одного из гостиничных комплексов за медицинской помощью с признаками отравления, сообщает в субботу пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокуратура края организовала проверку по факту обращения отдыхающих за медицинской помощью в Новоселицком округе. Будет дана оценка исполнению законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Особое внимание уделяется вопросам оказания всем пострадавшим необходимой медпомощи", - говорится в сообщении.

Пресс-служба СУ СКР по региону тем временем сообщает, что в связи с обращением посетителей одного из гостиничных комплексов, расположенных на водохранилище Волчьи Ворота около села Новоселицкого, в медучреждение с признаками кишечной инфекции, проводится проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей).

Как уточнили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, за медпомощью с высокой температурой и признаками отравления обратились порядка 40 постояльцев гостиничного комплекса.

На официальной странице комплекса в соцсети "ВКонтакте" сообщается, что он приостановил прием гостей в связи с зарегистрированными случаями обращения с симптомами острого кишечного расстройства. Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование для установления причин произошедшего.