ФСБ предупредила, что спецслужбы Украины активно вербуют через мессенджеры

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Федеральной службе безопасности сообщили о высокой активности украинских спецслужб в вербовке россиян через интернет-пространство.

"ФСБ России вновь обращает внимание граждан, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и иностранных мессенджерах Telegram и Whatsapp потенциальных исполнителей противоправных деяний с целью нанесения ущерба безопасности нашей страны", - заявили в Центре общественных связей ФСБ России.

В спецслужбе отметили, что "все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание".